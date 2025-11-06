鬼才・小池博史の人気舞台を映像化した映画版『WE‐入口と世界の出口』（11月29日公開）より、予告編映像が初解禁された。【動画】映画版『WE‐入口と世界の出口』予告編2023年に初演され、翌年2024年には早くも再上演され多くの観客を熱狂させた鬼才・小池博史の人気舞台「WE-入口と世界の出口」。物語の舞台は、上級、中級、下級国民に分かれるようになった2073年の日本。そこは、表面上では平等を謳うが、誰もが監視し合