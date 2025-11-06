11月13日19時放送の音楽特番『ベストヒット歌謡祭2025』（読売テレビ・日本テレビ系系）より、出演アーティスト25組の歌唱曲が発表された。Kis‐My‐Ft2、JO1、なにわ男子、乃木坂46が最新曲をテレビ初披露。BE：FIRST、BABYMONSTERは話題曲を日本のテレビ初披露。ORANGE RANGE×平成を彩ったキャラクター、倖田來未×日本一の高校生チアのコラボパフォーマンスも披露される。【写真】キスマイは「＆Joy」、なにわ男子は「Never