FANTASTICS中島颯太（26）が6日、都内で、自身がディレクターを務めるジュエリーブランド「QUESERA（ケセラ）」ポップアップストアのオープン前会見に出席した。10月31日に同ブランドのディレクターと公表。昨年11月にブランド立ち上げたが「知ってくださっている方にグッズとして届けるのではなく、興味を持ってくださった方に届く形にしたかった」と自身が手がけていることを隠し続けた。それでも「言いたいところをめちゃくちゃ