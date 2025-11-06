モデルでタレントのアンミカ（53）が6日、大阪市のグランフロント大阪で「GRAND WISH CHRISTMAS 2025」クリスマスツリー点灯式（12月25日まで）に出席した。今年で12回目を迎えたグランフロント大阪の冬の風物詩イベント。芸歴38年を誇るアンミカだが、意外にもクリスマスツリー点灯式は初めて。全身ゴールドのゴージャスなドレス姿で登壇すると、「私自身が厚かましくもクリスマスツリーの気分で。クリスマスというと、今値段が上