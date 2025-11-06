全国交流レース第５９回楠賞が６日、園田競馬場のダート１４００メートルに３歳の精鋭１２頭（地元７、大井２、川崎１、名古屋１、高知１）が出走して争われ、矢野貴之騎手が騎乗し、５番人気で川崎のホーリーグレイル（牝３歳、内田勝義厩舎、父ナダル）が最内をついてケイズレーヴをかわし、重賞２勝目を飾った。砂の深い最内を忍者のようにするする伸びた３歳牝馬ホーリーグレイルが激戦を制した。４頭が先陣争いを繰り広げ