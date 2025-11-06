ＪＲＡは１１月６日、２３年プロキオンＳなど重賞３勝（交流重賞を含む）をマークしたドンフランキー（牡６歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ダイワメジャー）の競走馬登録を抹消したと発表した。今後は優駿スタリオンステーションで種牡馬になる予定。同馬は２３年のプロキオンＳをＪＲＡ最高体重重賞勝利記録となる５９４キロで優勝。２４年クラスターＣを６０７キロで制した巨漢と「ドンちゃん」の愛称で人気を集めた。先日３日に