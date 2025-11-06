岡山市提供：市立金川病院 岡山市は市立金川病院の運営者を2027年度から変更すると発表しました。今後運営者変更のための国の認可などの手続きを行うとしていて、診療や医療提供体制・職員の運用などについては現状の体制を維持していく方針です。 岡山市が6日の定例記者会見で発表したものです。市立金川病院（岡山・北区御津金川）は、2012年度から独立行政法人国立病院機構が指定管理者として運営していて、指定期間