5日夜からトラブルが続いています。6日、JR東海の東海道線は始発から静岡県内すべての区間で運転を見合わせとなり、午後から運転が再開されました。通勤ラッシュの時間帯に重なった東海道線の長時間にわたる運転見合わせ。（記者）「午前8時すぎのJR静岡駅です。東海道線では昨夜に引き続き列車が運転見合わせとなっていて、駅構内には混乱する人の姿が多く見られます」JR東海によりますと、東海道線は6日午前2時半ごろ、焼津市内