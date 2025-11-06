天皇陛下は6日午後、光・電磁波技術について考える国際会議に初めて出席されました。天皇陛下は6日午後、千葉市で行われた国際会議の開会式に出席されました。この国際会議は、情報通信などに用いられる光・電磁波技術の発展について考える世界最大規模のシンポジウムです。天皇陛下「私がこれまで関わってきた『水』の分野においても、レーダーによる雲の状態や降水量の遠隔監視が人々の生命と財産を水などの災害から守るなど、光