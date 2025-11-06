三宅唱監督の映画『旅と日々』が11月7日より公開される。ロカルノ国際映画祭でグランプリを受賞した本作では、伊豆諸島を構成する神津島がひとつの主要な舞台となる。三宅氏が、神津島を訪れたときの所感をつづった随筆「神津島を訪ねて」より一部を抜粋します。【画像】『旅と日々』の舞台にもなった真夏の神津島の風景◆◆◆旅を題材にした小説や旅行記、エッセイなどを今年はいくつか読んだ。『つげ義春が語る旅と隠遁』を