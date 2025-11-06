愛知県西尾市で起きた死亡ひき逃げ事件で、ブラジル人の男が逮捕されました。 【写真を見る】ひき逃げ容疑で逮捕 出頭したブラジル国籍の21歳男 無免許運転の軽乗用車で正面衝突 ｢魚の仕入れに向かう｣男性が死亡 愛知･西尾市 逮捕されたのは、ブラジル国籍で住居不定・無職のイチキ・ステラリ・トーマス・ユキ容疑者21歳です。 警察によりますとイチキ容疑者は、今月2日午前3時40分ごろ、西尾市西幡豆町の国道247号で無免