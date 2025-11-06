〈「どんな腸内細菌がいいですか？」メンタル・花粉症・糖尿病まで影響を及ぼす“腸”への疑問に第一人者が出した答えとは〈ダイエット効果も〉〉から続く「特売品を買ってください」【動画を見る】「炭水化物抜き」はダイエットによくない？ 9000人を調べた“腸の第一人者”が明かすダイエット成功の新常識〈日本人特有の「やせ菌」も〉国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所副所長の國澤純氏は、文藝春秋PLUSの番組「HEA