福岡国際空港は、福岡空港国際線ターミナルの増改築工事を12月に完了する。11月18日には免税店お菓子・食品エリアをオープンするほか、12月20日には搭乗待合室をリニューアルする。これにより、2022年5月から行っている工事が完了する。免税店お菓子・食品エリアは、面積が従来の約3倍となり、インバウンドに人気のある銘菓の専門区画8区画を整備する。久原本家やチロリアンなど福岡発祥の銘菓・食品を含め新たに14ブランドの商品