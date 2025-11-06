プレナスが展開する持ち帰り弁当「Hotto Motto (ほっともっと)」は11月11日、静岡県の68店舗で「とり天ランチ」(税込550円)を発売する。ほっともっとでは10月22日から、平日の10時〜14時限定メニューとして“高コスパ”を訴求する『550(ゴーゴー)ランチシリーズ』を静岡県限定で販売しており、今回の「とり天ランチ」は第2弾として販売するもの。ほっともっと『550ランチシリーズ』静岡県の68店舗で販売〈平日限定『550ランチシリ