ワールドシリーズ制覇に貢献し、満面の笑みを浮かべる佐々木(C)Getty Imagesある意味で“望外”の活躍だった。今秋に行われたメジャーリーグのポストシーズンで、ドジャースの佐々木朗希は、いわば守護神として世界一に貢献。山あり谷ありのルーキーイヤーを万感の形で締めくくった。【動画】佐々木朗希、魂の完全投球！ 強打者たちをねじ伏せた空振りシーン最終的にメジャーリーグの舞台で役割を得た佐々木だったが、決して