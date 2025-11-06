瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。夜も晴れの天気が続くでしょう。 7日も青空が広がり、雨の心配はない見込みです。6日よりも湿度が低く、洗濯日和になるでしょう。朝の最低気温は岡山で10度、津山で8度、高松で12度の予想です。日中の最高気温は岡山と高松で21度、津山で20度でしょう。日中は平年よりも2度ほど高い気温になります。 8日は日差しが届きますが、9日は低気圧や前線の影響で雨が降る見通しです