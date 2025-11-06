ヤザワコーポレーションは、スイッチ付きUSBタップを11月中旬頃に発売すると発表した。 コード付きで、手元でUSB充電器が使用できる。コードの長さは1m／2m／3mが、色は白と黒がラインアップされる。 本体にはスイッチが付いており、手元で電源のオンオフができる。 USBポートはType-CとType-Aを1ポートずつ搭載。Type-CポートはPDに対応し、定格で5V/3A・9V/2