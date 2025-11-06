「SNSを一瞬だけ見るつもりが、気づけばいつの間にか1時間......」「早く帰ろうと思っていたのに、今日も残業コース」「パートナーと毎回、同じ原因で言い合いになってしまう」など、私たちの人生には、「やめたいのにやめられない習慣」「続けたいのに続けられない習慣」があるものです。けれど、人生の時間が有限であることを考えると、こうした「不毛な時間」は誰だって避けたいと考えるのではないでしょうか。そこで今回ご