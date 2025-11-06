第1日、7アンダーで首位に立った小林匠＝三木GCACN選手権第1日（6日・兵庫県三木GC＝7004ヤード、パー71）大阪学院大3年のアマチュア、小林匠が9バーディー、2ボギーの64をマークして首位に立った。岩崎亜久竜が1打差2位。賞金ランキング首位の生源寺龍憲は66で回り、蝉川泰果、小平智、大槻智春、堀川未来夢と3位に並んだ。今平周吾ら3人が67で8位。前週ツアー初勝利を挙げた佐藤大平は72で58位と出遅れた。（賞金総額1億円、