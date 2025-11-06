経営再建中の日産自動車が６日発表した２０２５年９月中間連結決算は、最終利益が２２１９億円の赤字（前年同期は１９２億円の黒字）だった。世界的な販売不振に加え、米国の関税措置などの影響が下押し要因となった。売上高は前年同期比６・８％減の５兆５７８６億円、本業のもうけを示す営業利益は２７６億円の赤字（同３２９億円の黒字）だった。