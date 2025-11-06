アメリカの連邦最高裁判所で、トランプ政権による関税措置の合法性をめぐる訴訟の審理が始まり、判事からは懐疑的な見解も示されました。【映像】抗議の様子連邦最高裁は5日、トランプ政権が国際緊急経済権限法に基づいて発動した「相互関税」などの合法性をめぐり、原告と被告の双方から主張を聞く口頭弁論を開きました。保守派の判事からは「なぜこれほど多くの国が対象となるのか」などと、合法性を疑問視する指摘が相次ぎ