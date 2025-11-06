「このミステリーがすごい！ 2023年版」「ミステリが読みたい！ 2023年版」で一位を獲得した呉勝浩によるベストセラー小説を、『キャラクター』『帝一の國』で知られる永井聡監督が実写映画化。薄暗い取調室を舞台に、人間の本質を浮き彫りにする繊細な心理描写と大胆なアクションで、極上の映画体験へと誘う注目作です。今回は本作が初共演となった、山田裕貴さんと佐藤二朗さんが登場。本作の魅力から、芝居の楽しさ、そして佐藤