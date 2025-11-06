7日（金）は北日本を中心に冬型の気圧配置となり、平地で雪となる目安の寒気が東北北部まで南下してくる見込みです。そのため、北海道や東北日本海側を中心に雲が多く、所々で雪や雨が降るでしょう。北海道では平地でも雪の降る所が多くなり、積雪となる所もありそうです。路面状況の悪化や交通への影響に注意してください。その他の地域は高気圧に覆われて広い範囲で晴れる見込みです。この時季としては強い寒気が南下してくる影