人気ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の中島颯太が６日、都内でディレクターを務めるジュエリーブランド「ＱＵＥＳＥＲＡ（ケセラ）」のポップアップのオープンを前に取材会を行った。ブランド１周年を記念して作った記念アイテムは初めてパールを使用。自身が描き下ろしたハートマークや、ブランドの頭文字「Ｑ」のロゴをあしらった。この日は記念アイテムのブレスレットやピアスなど、全１０点のアイテムを