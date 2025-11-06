杜の街グレース 津山工業高等専門学校と香川高等専門学校が合同で、小中学生を対象にした科学イベントを開催します。会場には、小型ドローンの操縦や3Dパーツでの制作など、先端科学やAIなどを体験できるコーナーや高専でどんなことが学べるのかを紹介するコーナーなどのブースが並ぶ予定です。 この科学イベントは12月7日（日）に岡山市北区下石井の杜の街グレース