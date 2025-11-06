リカバリーウエアや寝具を取り扱う「TENTIAL（テンシャル）」が6日、侍ジャパンのオフィシャルパートナーに就任した。オリジナルコラボリカバリーウエアが発表された。ひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われたセレモニーには、同社の疲労回復パジャマ「BAKUNE」を愛用している井端監督が出席。「最高の商品。それなしではあまり寝られない。代表の戦いは日頃の試合よりきつい。リカバリーが大切。次の日にフラットになる」と