ボクシングのダブル世界戦が１２月１７日、両国国技館で行われることが６日、発表された。世界ボクシング協会（ＷＢＡ）バンタム級王者の堤聖也（角海老宝石）は、同級暫定王者のノニト・ドネア（フィリピン）と団体内王座統一戦。ＷＢＡライトフライ級王者の高見亨介（帝拳）は、世界ボクシング機構（ＷＢＯ）同級王者のレネ・サンティアゴ（プエルトリコ）と２団体王座統一戦を行う。堤は目の手術の影響で休養王者となってい