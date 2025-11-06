経営再建中の日産自動車は、横浜市にある本社の売却を決めました。【映像】本社ビル 970億円で売却へ日産は6日、横浜市にある本社を台湾の自動車部品メーカーなどが出資する企業に、970億円で売却すると発表しました。20年間はリース契約し、引き続き本社として利用する方針です。日産は今年度の決算に739億円の特別利益を計上する見込みで、得られた資金は再建計画の一環として設備の更新などに充てるとしています。日産は2