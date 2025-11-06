【WRC 世界ラリー選手権】第13戦 ラリージャパン（11月6日／デイ1）【映像】公園の中を爆走！反響集めた“非日常の光景”WRC（世界ラリー選手権）の第13戦『ラリージャパン』が、9日まで愛知県と岐阜県で開催される。まずは6日午前中に練習走行のシェイクダウンが行われ、公園に設けられたコースを疾走する非日常の光景が反響を呼んでいる。「シェイクダウン」は競技開始前に行われるテスト走行のことで、ここでドライバーやチ