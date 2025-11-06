芸術と香りが出会うとき、心まで華やぐ瞬間が訪れます。マッシュスタイルラボが展開する「MUCHA」から、名作『椿姫』(1896年)にインスパイアされたフレグランス「カメリア」が装いも新たに登場。2025年11月13日(木)より発売される今回のコレクションでは、アレクサンドル ドゥ パリとのスペシャルコラボアイテムも同時展開。香り、アート、そしてアクセサリーが紡ぐ“永遠の美”を堪能して。 時を超えて蘇る“椿姫”