プロ野球・巨人は、くふうハヤテベンチャーズ静岡へコーチとして派遣していた井上真二氏の派遣終了を発表しました。井上氏は1985年から1997年まで巨人でプレー。現役引退後にコーチや三軍監督、ファームディレクターなど歴任。2024年9月30日から10月28日まで、さらに2025年1月から再び、くふうハヤテへコーチとして派遣されていました。