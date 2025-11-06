日本サッカー協会(JFA)は6日、アメリカ、カナダ、メキシコで開催される「FIFAワールドカップ2026」で着用するサッカー日本代表のホームユニホームを発表しました。新ユニホームのコンセプトは「HORIZON(水平線)」。胸の中央部分には、日本を囲む海と空が交わる水平線を想起させる複数のグラフィックが施されており、水平線の先にある明るい未来や無限の希望が広がる「最高の景色」を表現しています。また、ゴールキーパー(GK)が着