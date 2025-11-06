9·î¤ËÆ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¤Ë¤è¤ëµÙÍÜ¤òÈ¯É½¤·¤¿²Î¼ê¤ÎÈþÀî·û°ì¡Ê79¡Ë¤¬6Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º£·î16Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½Ð±é¤ò¸«Á÷¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö³§ÍÍ¤ØÈþÀî·û°ì¤Ç¤¹¡£¤´Ï¢Íí¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£11·î16Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Õ¥¸¥°¥é¥ó°Â·Ý30¼þÇ¯³«Å¹µ­Ç°º×¡Ù¤Ø¤ª½Ë¤¤¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀÂÎÄ´¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¸«Á÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¤¿¡£