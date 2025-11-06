業界最高峰の誉れ高いキャバクラ「ジャングル東京」。数多くのVIPが通う名店としても知られる。そんな同店に在籍する、たまごあゆみさん（25）は、早稲田大学から外資系戦略コンサルティング会社を経て入店した才媛だ。 【画像】給料の70％程度は投資に回して資産形成 一見、変わったキャリアに思えるが、高額な売上はほとんどインデックス投資に回すという戦略的な一面も。彼女はなぜ、そこまで”お金”を追い求めるのか―