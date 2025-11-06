＜kintone Golf Tournament初日◇6日◇大栄カントリー倶楽部（千葉県）◇6299ヤード・パー72＞ツアー外競技「マイナビ ネクストヒロインツアー」は第1ラウンドが終了した。今季1勝の郡山瞳、新藤励、長田莉子が6アンダーで首位に並んだ。【写真】河本結に安田祐香…女子プロたちの華やかドレス姿5アンダー・4位に林亜莉菜。4アンダー・5位タイに植竹希望の妹・愛海（なるみ）、尾崎小梅、中島萌絵が続いている。飯島早織は2アン