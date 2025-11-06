小泉進次郎防衛相（44）が6日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・30）にリモート出演。ヘグセス米国防長官と会談した際にプレゼントした特製のスカジャンについて言及した。小泉氏は国会の合間に出演。多忙さを聞かれると、「5月に農林水産大臣に急きょなって、それから総裁選、そして私は敗れて、高市内閣のもとで防衛大臣と。本当に激動ですね」としみじみと語った。ヘグセス国防長官との会談で防衛相としての“外交デビ