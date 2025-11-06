7日開幕のフィギュアスケートGPシリーズ第4戦NHK杯の公式練習が6日、大阪・東和薬品ラクタブドームで行われた。今季限りで現役引退を表明している女子で北京五輪団体銀メダルの樋口新葉（ノエビア）は3回転ルッツなどのジャンプの修正に励んだ。「思ったより滑れたので、このままいきたい」と前向きに捉えた。右足甲の負傷で2週間も氷に乗らなかった時期もあり、ジャンプの構成は落とす予定だが、スピン、ステップでの取りこ