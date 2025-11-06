第1日、7アンダーで首位の山下美夢有＝瀬田GCTOTOジャパンクラシック第1日（6日・滋賀県瀬田GC＝6616ヤード、パー72）日米両ツアーを兼ねる大会。前週米ツアー2勝目を挙げた山下美夢有と2018年大会覇者の畑岡奈紗が65をマークし首位に並んだ。1打差の3位に申ジエ（韓国）が続いた。67の4位に岩井明愛、千怜の姉妹と勝みなみが並び、68の7位に菅沼菜々、鈴木愛、ミンジ・リー（オーストラリア）ら8人。日本ツアーの年間ポイント