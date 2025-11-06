【北京共同】日本政府が台湾の謝長廷・元行政院長への旭日大綬章授与を決めたことについて、中国外務省の報道官は6日の記者会見で「台湾独立を主張する人物に勲章を与え、独立派を後押しするつもりなのか」と述べ、反発した。