■これまでのあらすじ義妹も矢部マリアの家族を見たことがなかった。夫は写真が苦手、そして娘の顔には先天性のアザがあり、家族写真を残さないようにしているのだという。ひとまず納得した主人公だったが、矢部マリアの初恋相手を知り驚愕する…■夫が初恋の相手だった！ ■あっさり否定 ■夫からメッセージが ■あれ…この人は…？夫が会っていたのは会社の人ではなく矢部マリアでしたー！ただの初恋相手？実は元カノ？いろ