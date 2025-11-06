今春のクイーンエリザベス２世Ｃの覇者で、前走の天皇賞・秋は８着だったタスティエーラ（牡５歳、美浦・堀宣行厩舎、父サトノクラウン）は、ジャパンＣ（１１月３０日、東京）か香港カップ（１２月１４日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）を次走の選択肢とする方針だ。キャロットクラブが１１月６日、公式ホームページで発表した。すでに香港カップの招待が届いており、在厩のまま状態を見極めたうえで判断するとしてい