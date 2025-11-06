アジア・コモディティ騰落率ランキング＝11/06営業日時点＝ 上海ゴム 0.87％ 上海銅 0.63％ 大連とうもろこし 0.18％ 上海異形鉄筋 0.09％ 上海重油 -0.18％ 大連ポリエチレン -0.68％ ＊数値は前日比％