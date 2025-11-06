巨人は６日、「ＮＰＢ球団から参加球団へのコーチ派遣に関するガイドライン」に基づき、くふうハヤテベンチャーズ静岡にコーチとして派遣していた井上真二氏の派遣を終了したと発表した。派遣終了日は今月５日。井上氏はこれまで巨人の１、２軍の打撃コーチなどを務めた経験があり、くふうハヤテでは今年１月からヘッドコーチ兼打撃コーチとして尽力していた。