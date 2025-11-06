ややドル売りに押される、ドル円一時１５３．７８レベル＝ロンドン為替 ロンドン序盤にかけて、ドル円はややどう売りに押されている。一時153.78レベルと小幅に本日の安値を広げた。ポンドドルは1.3071レベルに本日の高値を更新。ユーロドルは1.1514レベルに高値を更新したあとは高値付近で推移している。米１０年債利回りは４．１５％台から４．１４％台へと小幅に反落。 USD/JPY153.83EUR/USD1.1509GBP/US