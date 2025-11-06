ボートレース宮島のG3オールレディース「宮島プリンセスカップ」は2日目を終えた。初日6Rで3コースからイン守屋をねじ伏せる捲りで3連単5万弾を演出した深尾巴恵（33＝静岡）が、2日目4Rも5コースから大捲りを決めて快勝。日またぎの連勝でシリーズを盛り上げている。「足はいいと思います。バランスが取れて直線も回り足もいいですね」。初日も2日目もスタートしてからの行き足に力強さがあり、回ってからもグイッと出て行