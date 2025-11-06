政府の「クマ被害対策パッケージ」見直しに向けた関係省庁連絡会議が6日、環境省で開かれた。各地で人的被害が相次ぐ中、駆除はこれまで民間の猟友会頼みで、ハンターの確保が急務となっている。政府は11月中旬までに、パッケージを改定する見通し。会議には環境省のほか、防衛省、警察庁などが参加し、取り組みの状況を報告。政府は駆除の担い手不足に対応するため、警察官によるライフル銃使用や、狩猟免許所持者を公務員と