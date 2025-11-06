オフィス仲介大手の三鬼商事が６日発表した１０月の東京都心５区（千代田、中央、港、新宿、渋谷）のオフィス空室率は、前月より０・０９ポイント低い２・５９％だった。低下は８か月連続で、需給の逼迫（ひっぱく）が鮮明となっている。中央、港、新宿、渋谷の４区で下がった。オフィスを拡張する動きなどが目立ち、都心５区の空室面積は１か月で約６８００坪減少した。１坪（３・３平方メートル）当たりの平均賃料は、前月