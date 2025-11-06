記者会見でポーズをとるWBAバンタム級王者の堤聖也（左）と同ライトフライ級王者、高見亨介＝6日、東京都文京区世界ボクシング協会（WBA）バンタム級王者の堤聖也（角海老宝石）が世界5階級制覇の実績がある同級暫定王者ノニト・ドネア（フィリピン）と東京・両国国技館で12月17日に団体内の王座統一戦を闘うことが6日、発表された。堤は目の負傷で休養王者となっていた。当初の対戦予定で正規王者だったアントニオ・バルガス