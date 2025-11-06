稽古で四股を踏む豊昇龍＝福岡県糸島市横綱初優勝を目指す豊昇龍は6日、福岡県糸島市の立浪部屋で相撲は取らず、ストレッチや四股など軽めの調整で汗を流した。目前に迫った九州場所に向け、本場所用の青色の締め込みで稽古。「ぴったり。集中して頑張る」と気持ちを高めた。既に出稽古は終え、仕上がりは上々のようで「体の張りも出てきた」と手応えを口にした。ロンドン公演後すぐの本場所となり、疲労も心配されるが「そう