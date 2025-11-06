6日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万7058枚だった。うちプットの出来高が1万16枚と、コールの7042枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の986枚（101円安74円）。コールの出来高トップは5万4000円の990枚（37円安57円）だった。 コールプット